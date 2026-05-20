Приставы Подмосковья проведут акцию «Судебные приставы — детям» с 20 мая

Информационная акция «Судебные приставы — детям» пройдет в Подмосковье с 20 мая по 1 июня и будет приурочена к Международному дню защиты детей. Сотрудники службы усилят работу по взысканию алиментов и проведут правовые консультации для граждан, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Акция направлена на информирование жителей о деятельности службы по защите прав несовершеннолетних и правовое просвещение по вопросам взыскания алиментов. В этот период судебные приставы усилят исполнительные мероприятия по розыску должников, в том числе совместно с сотрудниками ГИБДД на дорогах региона.

Граждане смогут получить юридическую помощь на личных приемах по исполнительным производствам, возбужденным в интересах детей. Сотрудники органов принудительного исполнения также посетят подшефные детские учреждения и проведут тематические занятия.

«Мероприятия акции призваны сформировать в обществе понимание того, что выплаты алиментов — это забота о ребенке и показатель родительской ответственности», — подчеркнул врио руководителя главного управления Игорь Никишин.

Акция призвана напомнить жителям о необходимости своевременно исполнять решения суда и выполнять родительские обязанности во избежание применения мер принудительного характера.

