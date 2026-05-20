Коммунальные службы Подмосковья усилили уборку дворов с начала недели

Коммунальные службы Московской области с начала недели проводят комплексные работы по уборке и благоустройству дворов и общественных пространств. Специалисты косят траву, убирают мусор и выполняют текущий ремонт во всех муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каждое утро сотрудники управляющих организаций и муниципальных бюджетных учреждений выходят на объекты с утвержденным планом. В обязательный перечень входят механическое и ручное прометание и промывка внутриквартальных проездов, уборка входных групп многоквартирных домов, подбор мусора на контейнерных площадках и приведение в порядок детских игровых зон.

В муниципальном округе Чехов специалисты покосили траву на улицах Молодежная и Мира, а также в Мещерском, Троицком и Любучанах. Во дворах обновляют и красят лавочки и ограждения.

В Пушкинском округе рабочие завезли новый песок в песочницы на детских площадках возле многоквартирных домов, которые обслуживает МБУ. В Ленинском городском округе провели покос травы, высадили деревья и кустарники на улице Южная, 9/1, а также на Новом шоссе у дома 12/3.

По вопросам работы управляющих организаций и МБУ жители могут обратиться в территориальные отделы профильного министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев.