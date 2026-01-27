Сильный снегопад ожидается в Подмосковье с 27 по 30 января

С 27 по 30 января в Подмосковье прогнозируется сильный и продолжительный снегопад, возможны гололедица и осложнение дорожной обстановки, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система-112 Московской области предупредила жителей и гостей региона о неблагоприятных погодных условиях. С 27 января в Подмосковье ожидается сильный и затяжной снегопад, который продлится до 30 января.

В этот период возможны образование гололедицы, снежные заносы, ухудшение видимости и осложнение дорожной ситуации. Повышается риск дорожно-транспортных происшествий и травматизма.

Система-112 рекомендует по возможности отказаться от использования личного транспорта, соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями. Водителей просят не мешать работе коммунальных и экстренных служб, а также своевременно перемещать транспорт, препятствующий уборке снега.

Пешеходам советуют быть особенно осторожными, выбирать нескользящую обувь и избегать нахождения рядом с зданиями, на крышах которых скопился снег.

В случае экстренной ситуации необходимо обращаться по номеру 112. Система-112 призывает соблюдать меры предосторожности до улучшения погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.