«Сильные отеки»: эксперт Шахвеледов предупредил об опасности тренда на пирсинг дома
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В России набирают популярность наборы для домашнего пирсинга, который школьники массово скупают на маркетплейсах. Эксперты предупреждают об опасности такого развлечения, сообщает «Мир 24».
«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду», — сказал заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов.
Он подчеркнул, что при худшем развитии сценария возможен анафилактический шок.
В такой домашний набор обычно входят недорогое украшение и игла для прокалывания, которая упакована в обычный zip-пакет, что подтверждает отсутствие стерильности. При этом сам инструмент оказывается плохо заточенным или погнутым.
Кроме того, повторное использование некачественных игл может привести к травмам и рубцам, а отсутствие стерильности — к заражению крови, асбцессам и сепсису.