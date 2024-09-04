«Сильные отеки»: эксперт Шахвеледов предупредил об опасности тренда на пирсинг дома

В России набирают популярность наборы для домашнего пирсинга, который школьники массово скупают на маркетплейсах. Эксперты предупреждают об опасности такого развлечения, сообщает «Мир 24» .

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду», — сказал заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов.

Он подчеркнул, что при худшем развитии сценария возможен анафилактический шок.

В такой домашний набор обычно входят недорогое украшение и игла для прокалывания, которая упакована в обычный zip-пакет, что подтверждает отсутствие стерильности. При этом сам инструмент оказывается плохо заточенным или погнутым.

Кроме того, повторное использование некачественных игл может привести к травмам и рубцам, а отсутствие стерильности — к заражению крови, асбцессам и сепсису.