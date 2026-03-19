Сильнейшая за 2 месяца магнитная буря начнется на Земле в четверг

На Земле к ночи начнется сильнейшая магнитная буря за два месяца. Прошлый рекорд был поставлен с 19 по 21 января — тогда произошло событие уровня G4, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Бурю спровоцировали выбросы плазмы. Они произошли на Солнце в начале недели.

Еще причиной возникновения геомагнитного явления стало влияние корональных дыр. Они появились на обращенной к Земле стороне Солнца.

Геомагнитные возмущения будут длиться почти шесть дней — до 24 марта. Самые сильные события будут с 19 по 21 марта. В эти дни произойдут самые масштабные выбросы плазмы.

С 22 по 24 марта будет заметен менее сильный «хвост» от влияния корональных дыр. Некоторые пики будут вечером и ночью. Возможно возникновение полярного сияния.

