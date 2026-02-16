Сильная вспышка произошла на левом краю Солнца утром 16 февраля

Источник взрыва расположен на обратной стороне светила.

Определить, что это конкретно, еще не представляется возможным. До этого данная область Солнца никак не проявляла себя.

Ученые предположили, что вспышка может оказаться как разовой, так и признаком появления новой крупной группы пятен, рождаемых за восточным краем звезды.

Для Земли случившееся не опасно, так как выброс плазмы, который произошел во время вспышки, ушел вбок.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.