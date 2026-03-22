Сильная магнитная буря закончилась на Земле

Магнитная буря сильного уровня G3, которая наблюдалась на планете в первой половине 21 марта, закончилась, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Часть бури пришлась на темное время суток. При этом она сопровождалась интенсивными полярными сияниями, наблюдавшимися в центральных и северо-западных регионах страны. В середине 21 марта показатели солнечного ветра оказались пиковыми, но с 18 до 21 часа по Москве они стали быстро снижаться, поэтому обстановка стабилизировалась.

Ученые отметили, что прогнозируемый к вечеру второй пик бури и сияний на планете не произошел. Но и на сниженных показателях некоторые наблюдали полярные сияния из высокоширотных регионов РФ, включая Мурманск.

Утром в воскресенье сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. Но вероятность их подъема до уровня G2-G3 низкая.

