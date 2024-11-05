Силами благотворителей в Серпухове восстанавливают храм

Благодаря усилиям благотворителей начались работы в здании храма Николы (в Бутках) на улице Чернышевского в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Накануне здесь прошел ряд субботников с участием прихожан и состоялась важная встреча. В Серпухове приезжали с визитом представители благотворительного фонда содействия строительству и реконструкции православных храмов во имя Святого Архангела Михаила. Гости получили благословение от духовенства Серпуховского благочиния. Теперь в церкви стартовал новый этап восстановительных работ.

Храм возведен в 1711 году на месте стоявшей деревянной церкви. Название «в Бутках» происходит от слова «бутить» то есть мостить улицу камнем. Улица, на который стоит храм, была замощена первой в городе, еще в XVI веке.

В советское время церковь была частично разрушена — пострадали колокольня и главки, но с 1999 г. возвращена Русской Православной Церкви.

Сейчас святыня требует реставрации и для этого уже сделаны первые шаги. За прошлый год в храме утеплили чердачное помещение, отремонтировали крышу и поставили входные металлические двери.

Важная часть храмового богослужения — колокольный звон. Неравнодушными жителями из Серпухова и других городов собраны средства на один колокол и в процессе сбор средств на благовест — самый большой колокол для этого храма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.