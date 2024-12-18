Силачи из Реутова показали отличные результаты на турнире по пауэрлифтингу

В Москве 14 и 15 декабря прошел Открытый Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «PRO ДВИЖЕНИЕ 2024», на котором отличный уровень подготовки показали спортсмены из Реутова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Самый молодой участник турнира — шестнадцатилетний реутовчанин Сергей Бырька забрал два золота и одну серебряную медаль. Юному спортсмену покорился многоповторный жим ½ веса, он смог сделать 62 повторения и завоевать первое места, а также строгий подъем 35-килограмовой штанги на бицепс — также первое место. Серебро Сергей получил за жим груза в 60 кг лежа.

Кроме того, в своих весовых категориях золотые награды получили: Ольга Саврицкая за жим лежа 55 кг; Артем Латушкин за строгий подъем на бицепс 57,5 кг; юниор Роман Журавлев за строгий подъем на бицепс 57 кг; Александр Шабалин за жим лежа 152,5 кг; Даниил Калинин за строгий подъем на бицепс 62,5 кг и свободный подъем на бицепс 70 кг.

Несмотря на неполный состав команда смогла показать достойный результат в общекомандном зачете, кроме того участники выполнили нормативы на звания кандидатов и мастеров спорта.

Развитию сферы физкультуры и спорта в Реутове уделяется особое внимание. В этом году в городе стартовала масштабная реконструкция стадиона «Приалит», а также подходит к концу строительство большого многофункционального ФОК, в котором отдельный зал будет выделен под нужды муниципальных спортивных секций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.