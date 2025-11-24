Сила мышления: психолог рассказала о борьбе с негативными мыслями

«Когда мы постоянно вербализируем жалобы или прокручиваем их в голове, мы направляем свою энергию и внимание в сторону проблем, усиливая их значимость. Суть в том, что жизнь часто движется в направлении наиболее активной мысли, и это не просто красивая метафора: регулярное фокусирование на негативе формирует привычные реакционные паттерны, уменьшает мотивацию и блокирует творческий потенциал», — сказала психолог.

По ее словам, внутренняя критика и негативные убеждения работают как барьеры, не давая полностью проявиться нашим способностям. Они подрывают веру в себя, усиливают беспокойство и способны закреплять неблагоприятные результаты, поскольку мы начинаем вести себя, исходя из этих убеждений, вместо того чтобы им противостоять.

Самоуничижение и сетования не способствуют позитивным переменам. Если вам отказали в работе, ворчание не сделает ваше резюме лучше и не повысит шансы на будущие предложения. Если вы постоянно ругаете себя за лишний вес, это не запустит процесс похудения, а скорее приумножит вину и уменьшит мотивацию действовать. Признание склонности жаловаться — это первый шаг на пути к трансформации.

