Сидевшему над телом убитой мамы медвежонку нашли дом в Подмосковье

Осиротевший медвежонок несколько дней провел на сезонной базе в Камчатском крае, прежде чем его обнаружили и затем нашли новый дом в Московской области, об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Радионова также показала кадры спасения и транспортировки маленького хищника. Чтобы забрать медвежонка, который сидел над телом убитой матери, потребовалось привлечь спасателей. Затем животное заманили сладостями в специальную клетку, которую будут использовать для его транспортировки в Подмосковье.

«На нашу просьбу приютить детеныша откликнулись в подмосковном парке львов „Земля прайда“. Вместе со специалистами организации нам удалось забрать мишку — он контактный и пошел к людям за лакомство», — рассказала Радионова.

В ближайшее время медвежонка перевезут сначала в Петропавловск-Камчатский, затем — в Подмосковье. Весь путь хищника будут сопровождать ветеринары и специалисты Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что в Московской области в производство лекарств для животных инвестируют 170 миллионов рублей. Губернатор региона Андрей Воробьев по этому поводу сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестиционной привлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тысяч новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так, в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.