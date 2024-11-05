Швейное предприятие «Франт» из Можайска отметило 105 лет со дня основания

Швейной фабрике «Франт» в Можайске исполнилось 105 лет. С самого начала производство располагалось в кирпичном двухэтажном здании, построенном еще до 1917 года, где в будущем трудились работники швейной артели. Уже в 1930 году фабрика была электрофицирована и оснащена новым профессиональным оборудованием, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С течением времени швейное производство все больше набирало обороты и расширялось, к 1958 году на фабрике трудилось 1697 человек. Именно фабрика «1 мая» стала первой в стране, кто освоил пошив новой школьной формы, а немного позже в объединении с несколькими мелкими предприятиями стали первыми в легкой промышленности и перешли на конструирование изделий в новой размерной сетке.

Сегодня легендарная швейная фабрика продолжает производить качественную продукцию отвечающую всем современным требованиям, где сотрудники уже десятилетиями занимаются своим любимым делом. Светлана работает швеей уже порядка 30 лет, на производственной линии она выполняет 3 операции.

«Тут я работаю очень давно, как закончила училище и сразу устроилась на фабрику. Я произвожу операции по изготовлению карманов на полуавтоматических машинах, иногда и вручную. Руководство у нас замечательное и коллектив дружный, потому как мы все взаимосвязаны», — рассказывает специалист по изготовлению изделий из ткани и других материалов Светлана.

Производство старается шагать в ногу со временем, поэтому руководители на ежегодной основе обновляют оборудование. В настоящее время в коллективе трудятся 190 человек и они с удовольствием примут в свою семью новых людей любящих швейное дело.

"Юбилей такого масштаба символизирует не только зрелость, но и устойчивость предприятия в любые времена. От всей души поздравляем сотрудников и руководителей швейной фабрики «Франт» с такой значимой датой!" — поздравили сотрудников в администрации муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.