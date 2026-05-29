Шведский стол: голуби пируют в магазинах популярной российской сети

В интернете появилось видео, на котором голуби пируют внутри магазина популярной сети в Подмосковье. Птицы едят орехи прямо из открытых коробок на прилавке.

На опубликованных кадрах видно, что голуби залезли лапами прямо в орехи и сухофрукты. Птицы с удовольствием лакомятся, пока автор ролика снимает, никто не пытается их прогнать.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Большинство выразили недовольство, ведь потом эти орехи будет кто-то есть. Они считают, что для продажи магазин может приобрести специальные пластиковые контейнеры.

Другие решили защитить птиц, ведь они тоже хотят есть. Подписчики отметили, что большее омерзение у них вызывают бабушки, которые трогают хлеб, а затем кладут его на место.

