Шумы и неравномерный нагрев: как определить проблемы с батареями

Инженер Мокроусов: определить проблемы с батареями можно еще до протечек

Инженер Мокроусов заявил, что предотвратить проблемы с батареями в квартире можно еще до первых протечек. А определить их можно по темным пятнам и некоторым другим аспектам, сообщает «Секрет фирмы» .

Среди основных признаков проблем с батареями эксперт выделил неравномерный нагрев радиатора, необычные шумы или вибрации, а также ржавые или темные пятна, которые могут сигнализировать о коррозии или скором выходе отопительного прибора из строя.

Чаще всего ломаются батареи в старых домах — со стальными трубами и чугунными радиаторами. Первые скапливают внутри себя отложения, эффективность отапливания падает, а вторые подвержены коррозии, которая может привести к истончению стенок труб.

«Во многих старых домах встречается соединение медных и стальных элементов без правильной изоляции», — сказал журналистам эксперт.

По его словам, это вызывает гальваническую коррозию и ускоряет износ компонентов системы.