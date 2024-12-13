Шуба или пуховик: как должен выглядеть Дед Мороз, по мнению россиян

Россияне составили образ современного Деда Мороза — как должен быть одет зимний волшебник и какие атрибуты обязан иметь с собой, сообщает Life.ru .

Согласно опросу, проведенному шеринг-сервисом текстиля и ковров Lindaily, большинство респондентов — 72% — считают красный цвет идеальным для наряда Деда Мороза. Синий выбрали 19% опрошенных, белый — 9%.

Что касается верхней одежды, то за традиционную шубу с морозными узорами проголосовали 60% участников опроса, 24% — за натуральный мех и золотошвейную вышивку. 9% считают, что современному Деду Морозу больше подходит пуховик с капюшоном, и 7% предложили волшебнику альтернативу — надеть шубу из современных материалов, например, экомеха.

Среди обязательных атрибутов Дедушки — неизменный мешок для подарков и посох — эти варианты выбрали 29% и 24% опрошенных соответственно, самоходные сани — всего 2%.

Идеальной спутницей Деда Мороза россияне считают Снегурочку — за нее проголосовали 76% респондентов. За оленей отдано 11% голосов, за Снеговика — 8%.