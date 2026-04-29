Штульман заявила о «накопленном выгорании» в России

Политолог Елена Штульман заявила, что российское общество находится в стадии накопленного выгорания, а не обычной усталости. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщает RuNews24.ru .

По данным проекта ВЦИОМ «Национальный тонометр», 35% респондентов назвали себя жизнерадостными, 25% — тревожными, 22% — сдержанными, 18% — эмоционально возбужденными. Штульман считает, что эти показатели отражают состояние «накопленного напряжения».

«Это очень точная иллюстрация текущего состояния общества, которое не находится в кризисе, но и не находится в ресурсной фазе. Это состояние накопленного напряжения, которое можно перевести как состояние клинической усталости», — пояснила политолог.

Эксперт отметила, что на общественное самочувствие влияют международная повестка, военная ситуация на Украине, климатические аномалии, сбои инфраструктуры и тревожность из-за беспилотников. В таких условиях избыточные ограничения воспринимаются острее.

Она напомнила о заявлении президента Владимира Путина на заседании Совета законодателей 27 апреля 2026 года.

«В целом законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться - это контрпродуктивно».

По мнению Штульман, в условиях выгорания реформы должны учитывать состояние людей, иначе даже рациональные меры будут встречать сопротивление.

