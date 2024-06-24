Штрафы за незаконный сброс отходов в Истре превысили 750 тыс рублей

Инспекторам по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выявлять факт сброса из автомобилей мусора помогают камеры «Безопасного региона», установленные рядом с контейнерами. В июне текущего года в городском округе Истра выявили 48 эпизодов сбросов мусора, 38 из которых строительные и крупногабаритные отходы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Все нарушители будут найдены. Камеры фиксируют госномер транспортного средства, после чего владелецы получают штраф, сформированный по упрощенной системе. Так, с 1 июня по Истре было вынесено постановлений об административном правонарушении на сумму более 750 тыс. рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Объективы камер «поймали» нарушителей возле контейнерных площадок в деревне Котово, Красновидово, Санниково и Веретенки.

Утилизировать мусор необходимо в своем поселке, где уже заключен договор на его вывоз. Объем контейнеров в чужом населенном пункте рассчитан на проживающих в нем лиц, а их переполнение может привести к образованию навалов.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте штраф для граждан составляет до 70 000 рублей, для должностных лиц — до 100 000 рублей, а для юридических — до 200 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.