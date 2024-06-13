Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье достигли 80 млн рублей

В 2024 году камеры дорожной сети Подмосковья зафиксировали нарушения со стороны 1 тыс. перевозчиков строительного мусора, не имевших специального талона на транспортировку. Все они были оштрафованы и получили постановления об административном правонарушении в упрощенной форме. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Московской области.

«Камеры работают круглосуточно. Они автоматически фиксируют нарушителей и отправляют им штрафы по упрощенной системе. Так, с начала года сумма составила порядка 80 млн рублей. Сейчас Министерством проводится большая информационная и разъяснительная работа как с физическими, так и с юридическими лицами в этой области, которая в дальнейшем позволит минимизировать подобные нарушения», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Чаще всего нарушения были зафиксированы на автомобильной дороге А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» и около Рогачевского шоссе на северном объезде Лобни.

В Дмитрове с начала марта было выписано 129 постановлений на сумму 20,6 млн. рублей по отношению к водителям, не имеющим необходимого талона на перемещение строительных отходов.

В регионе для законной и легальной перевозки строительных отходов необходимо получить специальное разрешение ОССиГ, оформить которое можно через региональный портал государственных услуг. Без него перевозчик будет оштрафован.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.