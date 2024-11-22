Штрафы на сумму свыше 11,5 млн рублей выписаны за мусор в лесах Подмосковья

Лесной охраной Комлесхоза Подмосковья за счет систематического патрулирования лесов с начала 2024 года выявлено более 1000 несанкционированных навалов мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

«Лица, виновные в нарушении Правил санитарной безопасности в лесах, привлечены к ответственности и им назначены административные штрафы на общую сумму 11 600,75 тысяч рублей», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки.

Больше всего навалов мусора в лесах с начала года выявлено на территории Одинцовского округа — 73 навала, Орехово-Зуевского округа — 65, Можайского округа — 63, г. о. Истра — 63 навала мусора.

Для установления виновности нарушителя возбуждаются административные дела и проводятся административные расследования, в органы МВД направляются запросы для установления нарушителей

Благодаря принятым мерам 80% территорий, на которых были обнаружены стихийные свалки, очищены от мусора.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Кроме того, помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.