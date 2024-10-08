Штрафы на общую сумму более 3 млн руб заплатят недобросовестные УК Подмосковья

В первую неделю октября на рассмотрении в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области находилось 36 административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля. В настоящее время заместителями министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесены постановления по 26 делам, еще по 10 производство продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма наложенных штрафов на недобросовестные компании региона за неделю составила более 3 млн рублей.

В числе основных нарушений:

ненадлежащее содержание общедомового имущества;

долги перед ресурсоснабжающими организациями;

нарушение параметров предоставления коммунальных услуг, в частности, горячего водоснабжения;

несоблюдение правил содержания газового оборудования.

Наложение штрафа на управляющие организации и ресурсоснабжающие предприятия — это вынужденная мера борьбы с компаниями, не выполняющими свои обязательства перед жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.