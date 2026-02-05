Штрафы до 700 тыс рублей: в РФ накажут отказавшихся вырубать американский клен

Рослесхоз утвердил перечень опасных для леса растений, которые нуждаются в вырубке. В список вошли борщевик Сосновского и ясенелистный (американский) клен.

Согласно документу, во всех 43 лесных районах России, в том числе, например, в Лесостепном и Северо-Кавказском, необходимо проводить мониторинг, сдерживать распространение и уничтожать опасные растения. Эти обязанности закреплены законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным летом 2025 года.

За неисполнение требований грозят административные штрафы. Для физических лиц они составляют от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 до 700 тыс. рублей.

Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, региональные власти тоже получат право устанавливать свои размеры штрафов и расширять перечень опасных растений.

