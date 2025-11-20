Штрафы действуют по всей стране: чем грозит владельцу выгул собаки без поводка

Если владелец выгуливает крупную собаку без поводка в парке или возле детской площадки, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, рассказала РИАМО судебный юрист Любава Трофимова.

«Штрафы за выгул собак без поводка или намордника зависят от конкретной ситуации и региона, но в целом регулируются федеральным законодательством, в частности Федеральным законом. Основные правила касаются общественных мест, где собака может представлять угрозу для окружающих. Для начала о суммах: если вы выгуливаете собаку без намордника или поводка в неположенном месте, штраф может составить от 3 тыс. до 30 тыс. руб», — сказала Трофимова.

Она уточнила, что это касается случаев, когда животное потенциально опасно — например, крупные породы вроде питбуля, ротвейлера или их метисы из специального списка в постановлении.

«За простое отсутствие поводка в парке или на улице, если собака не агрессивна, штраф чаще варьируется от 500 до 2 тыс. руб., но это на усмотрение местных властей. А вот если вы завели пса на детскую или спортивную площадку, территорию школы или детсада без амуниции, готовьтесь к выплате до 3 тыс. руб. — такие нормы ввели недавно, и они действуют по всей стране», — рассказала эксперт.

Трофимова уточнила, что это актуально в городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга, где правила строже: нельзя выгуливать без поводка в парках, на пляжах, в транспорте или около жилых домов, если есть жалобы от соседей.

«В регионах штрафы могут быть ниже, но федеральный минимум — 500 руб. за мелкие нарушения. Для опасных пород (по перечню Постановления № 974) намордник обязателен везде, кроме специально отведенных зон для выгула. Если собака покусала кого-то или просто напугала, сумма может вырасти до максимума в 30 тыс. руб., особенно если дело дойдет до суда», — предупредила юрист.

