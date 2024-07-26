Штраф за драку с сотрудниками Wildberries достигает 200 тыс рублей

Штраф за драку во время выгрузки или погрузки товара для сотрудников логистических компаний, сотрудничающих с Wildberries составляет 200 тыс. рублей. Список штрафов для сотрудников партнеров маркетплейса опубликовала Baza .

Минимальный штраф составляет 5 тыс. рублей. На такую сумму могут оштрафовать за то, что на работнике нет жилета, а также за курение в неположенном месте. За непредвиденный ремонт, например, замену колеса автомобиля на территории склада, штраф 50 тыс. рублей.

Самый большой штраф грозит за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, угрозы и драки с сотрудниками Wildberries. Сумма штрафа в таких случаях составляет 200 тыс. рублей.

Ранее юристы рассказали, что многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в Шушарах может быть одной из причин объединения маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ,