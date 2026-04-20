Штраф из Воронежа и кредит на 3,5 млн: как москвичка узнала, что «купила» машину

Москвичка получила автокредит и штраф за парковку, хотя у нее нет машины и прав

Жительница Москвы получила штраф за неправильную парковку в Воронеже, а потом узнала, что на нее оформлен автокредит. При этом у девушки нет автомобиля и даже водительских прав. В ситуации помогали разбираться юристы, которые выяснили много интересных нюансов этой истории.

Девушка получила штраф за парковку, а затем обнаружила на «Госуслугах», что с октября 2025 года является владельцем внедорожника Haval V7 за 3,5 млн рублей. Вместе с юристом она выяснила, что машина находится под залогом. При этом сейчас москвичка проходит процедуру банкротства.

В техподдержке банка пострадавшую уведомили, что в октябре 2025 года она оформила кредит в Воронеже. Якобы 14 октября она присутствовала на оформлении сделки, однако в этот день девушка пила кофе в своей московской квартире.

«Когда мне сказали, что кредит 4 месяца регулярно и исправно выплачивают, мой мозг потерял всю логическую цепочку. Мы проверили по другим реестрам и поняли, что официально этот автокредит на мне не числится», — поделилась девушка в социальных сетях.

Потом она вспомнила похожую ситуацию. В Сети с ней ранее связалась полная тезка из Воронежа, которая предупредила, что москвичке может по ошибке прийти ее QR-код о вакцинации. Тогда ситуацию пытались решить, но так ничего и не получилось. Она нашла тезку в соцсетях и оказалось, что это ее Haval.

Данные жительницы Воронежа подгружались москвичке автоматически, потому что у тезки не были загружены данные СНИЛС. В ГАИ ей выдали справку, что машина на ней не числится, и посоветовали обратиться к «высокого чина дяде», чтобы карточки девушек разъединили.

