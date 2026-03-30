Штраф или уголовка: как могут наказать за фото соседей в домовых чатах

«Ситуации, когда жильцы фиксируют на фото или видео соседей в подъезде, будь то нарушение порядка, конфликт или „подозрительное поведение“, и затем публикуют эти материалы в домовых чатах или социальных сетях, становятся все более распространенными. В соответствии со статьей, изображение гражданина охраняется законом и может использоваться только с его согласия. Это правило распространяется на любые формы распространения, включая интернет, мессенджеры и домовые чаты, которые рассматриваются как публичное пространство», — рассказал Кузьмин.

Он предупредил, что публикация фотографии человека без его разрешения может квалифицироваться как нарушение законодательства о персональных данных и повлечь административную ответственность с возможным штрафом до 15 тыс. руб.

«При этом ключевым обстоятельством является отсутствие согласия на использование изображения, что необходимо доказать. Для этого рекомендуется зафиксировать факт публикации: например, с помощью скриншотов, при необходимости заверить их у нотариуса и обратиться в правоохранительные органы, которые проведут проверку и передадут материалы в суд. Окончательное решение о привлечении к ответственности принимает именно суд», — отметил адвокат.

Кузьмин также обратил внимание на существующие исключения: согласие не требуется, если съемка велась в общественном месте, на массовом мероприятии или если человек не является основным объектом изображения.

«В таких случаях состав правонарушения, как правило, отсутствует. Уголовная ответственность применяется значительно реже и, как правило, связана с распространением сведений о частной жизни или изображений интимного характера. Таким образом, даже в пределах одного подъезда публикация чужой фотографии без согласия может выйти за рамки бытовой ситуации и повлечь юридические последствия», — уточнил эксперт.

