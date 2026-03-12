Штраф и конфискация: чем может закончиться неправильное содержание животного

Содержание животных в тесных клетках в зоомагазинах может закончиться административным штрафом и конфискацией четвероного, заявил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

«Это административная ответственность, поскольку запрещено держать животных без доступа к свету, еде, воде и в тесных клетках. С 2024 года ужесточили наказание, вплоть до уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В данном случае могут применить штраф и конфисковать животное», — комментирует Костин.

Ранее блогер с ником chernonog стала свидетелем ужасного содержания животных в одном из зоомагазинов в Москве. Шпицы и чихуахуа сидели буквально на проходе в тесных стеклянных аквариумах. Вместо исследования мира щенки находятся в замкнутом пространстве.

Она отметила, что маленькие собачки месяца по 3-4 стоимостью от 60 тыс. рублей продаются прямо в магазине, хотя, согласно российскому законодательству, продавать животных в таких условиях запрещено. В законе даже прописаны правила содержания: собаки до 5 кг должны жить в вольере или клетке размером не менее 2 метров, но никак не в тесном аквариуме.

