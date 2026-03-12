Страдают в тесных клетках: москвичи в ужасе от содержания щенков в зоомагазине

Блогер с ником chernonog стала свидетелем ужасного содержания животных в одном из зоомагазинов в Москве. Шпицы и чихуахуа сидели буквально на проходе в тесных стеклянных аквариумах. Вместо исследования мира щенки находятся в замкнутом пространстве, они лишены общения и социализации.

Маленькие собачки месяца по 3-4 стоимостью от 60 тыс. рублей продаются прямо в магазине, хотя, согласно российскому законодательству, продавать животных в таких условиях запрещено. В законе даже прописаны правила содержания: собаки до 5 кг должны жить в вольере или клетке размером не менее 2 метров, но никак не в тесном аквариуме.

«И даже это очень мало и не соответствует биологическим потребностям, но даже и 2 метров у них нет. Второе, щенок двух месяцев — это ребенок, он должен исследовать пространство, социализироваться, познавать мир», — объяснила блогер.

Девушка уточнила у продавцов, кто заводчик этих собак. Оказалось, что речь идет о питомнике из Подмосковья, хозяйка которого выкладывает в сети фото с питомцами в домашних условиях. Блогер предположила, что засидевшихся собак она отправляет в «стеклянную тюрьму».

«Покупая в таких магазинах что угодно, вы поддерживает бизнес, построенный на жестоком обращении. Покупая щенков, вы покупаете животное с проблемами в поведении, потому что критический период развития они провели в клетке», — заключила блогер.

Она планирует написать жалобу на зоомагазин. Также девушка продемонстрировала отзывы об этом месте других москвичей. Они пишут возмущенные комментарии и обвиняют бизнес в жестоком обращении с животными.

Комментарий ветврача

Ситуацию РИАМО прокомментировал главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков. Он отметил, что содержание животных в вольерах в зоомагазинах для экспозиции может травмировать четвероного. Специалист напомнил о запрете продажи некоторых видов животных в магазинах, в том числе и собак.

«Потому что это действительно ненадлежащие условия в социальном плане. Понятно, для продавца экспозиция нужна, то есть чтобы собачку было видно со всех сторон. Но для самого животного, это постоянное стрессовое воздействие — незнакомые люди, кто-то по стеклу постучит, кто-то фотографировать начинает», — высказался врач.

Он подчеркнул, что у животного нет личного пространства, где оно могло бы спрятаться от излишнего внимания. Стресс не может не отразиться на здоровье собак.

«Они страдают, и у них могут обостриться существующие заболевания, либо даже приобрестись новые», — сказал Шеляков.

