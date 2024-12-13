Штаб ТКО: РЭО выступило с предложением пересмотреть нормативы накопления мусора

Российский экологический оператор предложил изменить нормативы для сбора мусора. С этой инициативой выступил руководитель компании Денис Буцаев на заседании межведомственной группы, занимающейся вопросами обращения с ТКО. Он подчеркнул, что это крайне важно, так как от нормативов зависят тарифы, которые могут быть завышены, что влияет на жителей, сообщила пресс-служба РЭО.

Также на их основе рассчитывается количество ТКО в территориальных схемах, и ошибки в схемах влияют на проектирование инфраструктурных объектов. Например, если количество мусора будет превышать реальное, это может привести к недогрузке мусоросортировочных заводов, что в свою очередь повысит тарифы для граждан, чего необходимо избегать.

Идеи РЭО были поддержаны министром природных ресурсов России Александром Козловым.

Инициативы РЭО

На данный момент нормативы накопления отходов сильно различаются в разных регионах. Например, Еврейская автономная область имеет норму 0,73 кубометра отходов на человека в год, тогда как на Сахалине это 3,29 кубометра. Денис Буцаев отметил, что последние годы разброс значений немного сократился, но остается значительным.

«Мы активно работаем с регионами, где нужна корректировка нормативов, чтобы ускорить процесс. Разработали стандартное техническое задание для замеров и предоставляем пояснения. В 2023 и 2024 годах в 25 регионах нормы либо уже пересмотрены, либо идут замеры. В 22 регионах запланированы замеры на 2025 год, еще в 22 — на 2026 год», — сообщил он.

Отдельно директор РЭО упомянул Свердловскую область, Камчатский край, Республику Северная Осетия-Алания, Чеченскую Республику, Еврейскую автономную область и Республику Алтай, где замеры отходов не были предоставлены, и подчеркнул, что эти регионы должны оперативно их провести для установления новых норм.

Глава РЭО также отметил, что состояние норм для юридических лиц в регионах значительно хуже, чем для физических. Представители компании изучили ситуацию в сфере торговли и обнаружили, что разница в нормах еще больше. Например, в Адыгее норматив установлен в 170,00 кг на квадратный метр, в то время как в Кемеровской области он составляет всего 0,02 кг. Эти нормы были установлены до реформы обращения с отходами, что привело к дисбалансу в разных регионах.

Для исправления ситуации Буцаев предлагает внести поправки в постановление Правительства РФ № 1390, чтобы:

действие постановления распространялось на жилой сектор, а не только на юрлиц;

включить медучреждения, так как теперь за вывоз медотходов класса А будут отвечать регоператоры;

упростить процедуру корректировки норм с учётом данных весового контроля.

Общая повестка и мнения участников

Главной темой заседания рабочей группы стала корректировка нормативов накопления отходов. В Минприроды РФ назвали предложения РЭО необходимыми и актуальными.

«Мы считаем инициативы РЭО по корректировке нормативов необходимыми и важными. Региональные власти должны активизироваться для выполнения поставленных задач. Мы продолжим контролировать ситуацию на собраниях, » — заявил министр природных ресурсов Александр Козлов.