Штаб ТКО: РЭО предложил изменить правила регулирования тарифов в сфере отходов

Российский экологический оператор предложил ускорить процесс учета недостающих расходов для региональных операторов при установлении тарифов, а также внести необходимые изменения в законодательство России. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев на совещании, посвященном развитию системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). По его словам, расходы региональных операторов увеличиваются существенно быстрее инфляции, особенно в части транспортировки, которая составляет основную долю затрат, сообщила пресс-служба РЭО.

«Проанализировав траты региональных операторов, мы обнаружили, что с 2020 года расходы на транспортировку ТКО увеличивались на 20−30% быстрее инфляции. Эта проблема особенно актуальна, поскольку две трети их расходов связаны именно с транспортировкой отходов», — отметил Денис Буцаев.

В существующей системе регулирования задержка между незапланированным увеличением затрат и их учетом в тарифах составляет два года.

«Это приводит к значительным кассовым разрывам для региональных операторов. Мы предлагаем скорректировать сроки формирования тарифов так, чтобы быстрее учитывать недостающие затраты этих организаций», — подчеркнул Денис Буцаев.

Необходимо сделать постоянными нормы постановления № 1318, которое в 2024 году позволило учесть недостающие расходы региональных операторов в следующем тарифном цикле. Это поможет смягчить проблему роста их затрат.

Глава РЭО также подчеркнул, что создание федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) открывает новые возможности для регулирования тарифов.

«Я считаю, что регулирование должно базироваться на информации, предоставляемой в ФГИС УТКО. Это позволит систематизировать тарифное регулирование и перейти к „эталонному“ подходу, где параметры тарифов определяются на основе объективных данных из государственной системы», — заявил Денис Буцаев.

ФГИС УТКО будет собирать информацию о движении мусоровозов, данные весового контроля объектов обращения с ТКО и состояние полигонов.

При расчете расходов на транспортировку ТКО будет предложено учитывать маршруты мусоровозов и выполненную транспортную работу. Расчеты между региональными операторами и объектами должны происходить на основе данных весового контроля, которые также следует учитывать при формировании тарифов.