Штаб наблюдения за выборами начал работу в Воскресенске

Штаб общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной и Московской областной дум начал работу в Воскресенске. На первом заседании утвердили план на июнь–сентябрь 2026 года и распределили задачи по контролю за избирательной кампанией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первое заседание штаба прошло в Воскресенске. Участники обсудили подготовку к выборам, которые состоятся в сентябре 2026 года, и определили ключевые направления работы — от контроля за назначением выборов до мониторинга голосования и подведения итогов.

В планах штаба — привлечение независимых наблюдателей из числа общественников, волонтеров и ветеранов СВО. Для них проведут инструктажи и обучение.

«Задача штаба — обеспечить легитимность, прозрачность и открытость избирательного процесса на территории городского округа Воскресенск», — подчеркнул начальник штаба Максим Азов.

Следующее заседание посвятят вопросам выдвижения кандидатов от партий и самовыдвиженцев. Работа штаба будет организована в соответствии с законодательством и во взаимодействии с избирательными комиссиями, партиями и кандидатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.