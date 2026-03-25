Шпинат, укроп и капуста: что уже можно сеять дачникам в теплицах

Если у дачников есть теплицы, уже вполне можно начать сеять белокочанную капусту ранних сроков созревания. Например, июньская уже будет готова к употреблению уже в конце июня. Самый длинный вегетационный период у брюссельской капусты — полгода, поэтому ее также можно начинать сеять.

«Остальные виды капусты сеем на рассаду в мае, торопиться не нужно. Также для раннего урожая зелени сеем шпинат, рукколу салат листовой, возможно, укроп. Для удобства укроп сеют либо в начале, либо в конце грядки, поскольку он созревает дольше, чем шпинат и салат. Для того, чтобы его всходы не мешали дальнейшей высадке рассады его сеют не по центру, а где-нибудь в уголке», — делится советами Самойлова.

Она добавила, что домашнюю рассаду нужно сеять по датам, вне зависимости от наступления тепла. Для этого подойдут томаты раннего и среднего срока созревания.

Самойлова отметила, что многие садоводы из года в год допускают одну и ту же ошибку. С наступлением первых теплых дней они начинают посевы, совершенно забыв про возвратные заморозки, нередко бывающие в марте и даже в начале апреля.

