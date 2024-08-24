SHOT: шоумена Солнцева требуют признать иноагентом за «оправдание терроризма»

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились к российскому генеральному прокурору. Активисты отметили, что после атаки украинских войск на Курскую область Солнцев просит у фанатов перевести ему средства, которые он обещает задонатить ВСУ.

Помимо этого, проживающий в Соединенных Штатах шоумен поддержал высказывание о «тупых и агрессивных россиянах» на одном из интервью. Также Солнцев поддерживает высказывания певца Максима Галкина* и Аллы Пугачевой против РФ.

В ФПБК призвали признать шоумена иностранным агентом. Также у генпрокурора попросили возбудить против Солнцева уголовное дело в связи с «публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма».

Ранее уголовное дело на актера Алексея Панина** передали в прокуратуру Москвы. Там будет утверждаться обвинительное заключение.

*Признан Минюстом физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

**Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признан Минюстом физлицом, выполняющим функции иноагента.