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Дело на актера Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру Москвы

В столичную прокуратуру направили уголовное дело, которое завели на актера Алексея Панина*. Будет рассмотрен вопрос об утверждении обвинительного заключения, сообщает пресс-служба ведомства.

Скандально известного актера обвиняют по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России — публичное оправдание терроризма в интернете. Преступление, как считает следствие, было совершено в октябре 2022 года.

Тогда Панин* написал пост в личный Telegram-канал, в котором оправдывал террористический акт ВСУ, совершенный на Крымском мосту. Он положительно оценил проделанное киевским режимом преступление.

До этого актера подали в международный розыск. Также его заочно приговорили к аресту.

Ранее в нескольких городах России появились провокационные плакаты. На них Панин* держал в руке флаг Украины и ехал верхом на свинье.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признан Минюстом физлицом, выполняющим функции иноагента.