сегодня в 04:57

SHOT: более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево

Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево. Работает система ПВО, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, населенные пункты уже около 40 минут находятся под массированной атакой БПЛА. Всего раздалось более 15 взрывов со стороны Черного моря.

В небе видны яркие вспышки, слышны звуки сирены воздушной опасности.

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны уничтожает дроны ВСУ на подлете к городу. Информации о пострадавших не поступало.

Ночью в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на полеты.

Ранее жители Анапы рассказали о серии взрывов в районе города. По словам очевидцев, громкие звуки доносятся со стороны Черного моря.

