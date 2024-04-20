Шойгу представили перспективный боевой дрон в Московском военном округе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, там ему представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу проверил исполнение указаний по разработке дронов и оружия с учетом опыта спецоперации.

Все представленные ему беспилотники сделаны из российских композитных материалов и элементной базы. Такой подход позволяет быстро перейти к серийному выпуску продукции.

Генералу показали линейку разных дронов, у которых полезная нагрузка варьируется от 10 до 200 кг. В их числе и перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для использования разных типов боеприпасов. У него повышенная помехозащищенность каналов, поэтому данный аппарат можно применять в условиях помех, созданных противником. Он прост в управлении, поэтому операторов для дрона можно обучить за две недели.

Глава предприятия, которое разработало беспилотники, доложил Шойгу о готовности выпускать 30 таких аппарата в месяц, а позднее выпуск можно будет сильно нарастить.