Шнуров вместе с агентом обязан вернуть 90 млн руб за несостоявшийся концерт

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы обязал певца, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и его агента вернуть 90 миллионов рублей за несостоявшийся в «Лужниках» концерт осенью 2023 года, пишет РБК .

Согласно данным картотеки судебных решений, Шнуров вместе со своими агентом обязаны вернуть деньги организатору концертов в «Лужниках» в Москве и на петербургской «Газпром-арене», которые так и не состоялись.

Концерты сорвались из-за того, что незадолго до выступлений Шнуров выпустил песню с двусмысленным названием, которую можно связать с СВО. В клипе на композицию Шнуров на фоне Красной площади поет о том, что «затеял бы борьбу», если бы был активным гражданином и не боялся, что «сильно огребет».

В августе 2023 года организатор концертов ООО «Артлайф» (входит в холдинг Kassir.ru) получил отказ от «Лужников» в проведении концерта Шнурова и «Ленинграда». Причиной стало отсутствие разрешения на проведение мероприятия от мэрии столицы.

«Апелляционный суд исследовал документы, которые подтверждают, что с нашей стороны мы соблюли все формальности, которые были необходимы для проведения концерта, и встал на нашу сторону. По договору „Артлайф“ с агентом Шнурова у него в такой ситуации не было права на удержание полученного за концерт аванса», — комментирует генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова.

Примечательно, что ответный иск от агента Шнурова Сергея Гугучкина Арбитражный суд Москвы также удовлетворил. В заявлении Гугучкин утверждал, что Шнуров выполнил все условия договора. Постановил взыскать с организатора концертов 50 млн рублей и штраф 10,4 млн рублей. «Артлайф» намерена обжаловать это решение.