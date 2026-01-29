Шнекоротор очищает тротуары в микрорайоне Солнечный во Власихе 29 января

В микрорайоне Солнечный городского округа Власиха 29 января коммунальные службы проводят уборку снега с тротуаров и придомовых территорий с помощью шнекороторной техники.

В микрорайоне Солнечный городского округа Власиха пять бригад рабочих и дворников убирают снег на пяти участках. Для расчистки проездов используются погрузчики и тракторы, а тротуары очищает ручной шнекоротор.

Шнекоротор предназначен для уборки свежего, мягкого снега. Благодаря легкости и маневренности, он эффективно очищает пешеходные дорожки. Вращающийся вал с лопатками разгоняет снег, который выбрасывается через отверстие в кожухе ротора.

Работник с помощью шнекороторной машины быстро очистил территорию двух домов. После обеда бригады планируют перейти в микрорайон Южный, где продолжат уборку дворов, проездов и займутся вывозом снежных куч. Для обработки дорожек применяется техническая соль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.