сегодня в 16:50

Школы Жуковского одни из первых получили знак качества от Рособрнадзора

В РФ начался проект «Знак качества для образовательных организаций». Его воплощают в двух направлениях, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Первое — высокие образовательные результаты. Знак получают те общеобразовательные организации, у которых высокие и объективные результаты. Его уже выдали 330 школам в 63 регионах РФ. В подмосковном Жуковском знак получила гимназия №1.

Второе направление — высокая культура оценивания. Знак получают общеобразовательные организации с высокой объективностью оценивания. Его выдали 970 школам РФ. Знак получила школа №3 в Жуковском.

Списки первых образовательных учреждений, которые получили почетные номинации, опубликованы на портале Федерального института оценки качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов. Система образования региона постоянно развивается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.