Школы Реутова стали площадками для Всероссийского аграрного диктанта

Реутов принял активное участие во Всероссийской просветительской акции «Аграрный диктант — 2025». Официальные площадки для проведения мероприятия были организованы на базе школ № 3, № 6 и № 7, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Данная инициатива федерального масштаба направлена на повышение уровня знаний граждан в таких стратегически важных областях, как аграрная наука, экология, рациональное природопользование и обеспечение продовольственной безопасности государства. В образовательной акции приняли участие 60 реутовчан, в числе которых были как учащиеся старших классов, так и педагогический состав. Участники продемонстрировали высокий уровень эрудиции и глубокую заинтересованность в предложенных темах.

Основной целью «Аграрного диктанта» является популяризация профессий агропромышленного комплекса, привлечение внимания подрастающего поколения к современным достижениям в сельском хозяйстве и формирование у населения комплексного представления о его роли в экономике страны.

Вопросы диктанта охватывали широкий спектр тем: от истории земледелия и основ селекции до новейших цифровых технологий в агросекторе и принципов устойчивого развития территорий. Проведение подобных мероприятий вносит значительный вклад в формирование экологической культуры и ответственного отношения к природным ресурсам у молодежи.

«Аграрный диктант» стал не просто проверкой знаний, а важным шагом на пути к воспитанию поколения, осознающего свою роль в построении устойчивого и процветающего будущего.

