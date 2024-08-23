Школы Раменского округа готовятся к новому учебному году

К новому учебному году готовят школы в Раменском городском округе. Об этом рассказала председатель комитета по образованию, на совещании в здании администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.

По словам Натальи Александровны, в муниципальной системе образования 43 учреждения. Особое внимание губернатор Московской области уделяет набору кадров и их квалификации. Подбор кадров продолжается, отметила Наталья Асеева в ходе своего доклада. На сегодняшний день открыто 11 вакансий — это учителя начальных классов, учитель физики, математики и технологии. В этом году в образовательных учреждениях округа ожидается 75 молодых специалистов. Для них предусмотрены региональные меры поддержки.

В ходе приемки образовательных учреждений, комиссия обращает внимание на антитеррористическую и пожарную безопасность, а также на обновление материально-технической базы. Во многих школах проводится текущий ремонт, задача завершить все работы до 26 августа. В сентябре откроет двери для своих учеников школа на улице Высоковольтная, рассчитанная на 550 мест. Это второе здание Раменской школы № 5. Запись в новое образовательное учреждение открыта. Школьные линейки в этом году состоятся 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.