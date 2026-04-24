Школы Подмосковья заключили 12 соглашений с Китаем

, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье подвели итоги управленческой стажировки «Инновационные подходы к управлению и модернизации образовательной системы: опыт Китая и возможности для адаптации в Московской области». В рамках визита делегации в Китай заключено 12 соглашений о сотрудничестве между школами региона и китайскими партнерами.

В стажировке приняли участие 100 представителей из 21 муниципалитета — директора школ, начальники управлений образования, заместители глав муниципалитетов и представители вузов. Соглашения подписали школы из городских округов Балашиха, Богородский, Дмитров, Домодедово, Клин, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Королев, Одинцово, Солнечногорск и Химки.

«Договор — это не просто формальность, а дорожная карта на ближайшие три года. Мы видим огромный интерес к китайскому языку и китайской культуре среди наших учеников и их родителей, а китайские партнеры заинтересованы в изучении русского языка и точных наук. Вместе мы сможем вывести качество образования на новый уровень. Данное соглашение открывает для наших ребят уникальные возможности для получения образования», — отметила директор образовательного центра «Полет» городского округа Красногорск Ирина Северилова.

По итогам стажировки участники определили планы по внедрению изученного опыта на уровне школ, муниципалитетов и региона. В настоящее время китайский язык в Московской области изучают более 5 тыс. детей. Он включен в учебные планы 100 школ и преподается в рамках дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.