Школы Нижнего Новгорода ищут учителей математики, информатики и труда

В Нижнем Новгороде наиболее востребованы учителя математики, информатики, труда, русского языка и начальных классов, сообщает ИА «Время Н» . Данные предоставил городской департамент образования.

Педагогические вакансии открыты как в школах, так и в дошкольных учреждениях города, уточнили в департаменте образования.

«В настоящее время в Нижнем Новгороде в системе образования около 17 тысяч педагогических и руководящих работников, около 9 тысяч из них работают в школах», — сообщил департамент в ответе на запрос агентства.

Молодые педагоги до 35 лет составляют 21% от общего числа работников. Ежегодно в образовательные организации приходят около 500 молодых специалистов, 80% из них остаются в профессии.

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