Школы Мытищ провели занятия по цифровой безопасности

Пятиклассники школы №36 в Мытищах 20 октября изучили тему надежности паролей на занятии проекта «Киберурок». Курс цифровой грамотности проводят в 10 образовательных комплексах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие в школе №36 посетили исполняющий обязанности главы Мытищ Алексей Асеев и первый заместитель председателя совета депутатов округа, местный координатор партийного проекта «Новая Школа» Наталья Гречаная. Пятиклассники приступили ко второму модулю курса, посвященному надежности паролей.

«Киберурок» изучают в образовательных комплексах №3, 4, 10, 19, 32, 33, 34, 35, 36 и Марфинской средней общеобразовательной школе. Младшим школьникам объясняют правила поведения в сети, защиты личных данных и обращения за помощью при столкновении с мошенниками. Старшеклассники учатся проверять достоверность фактов, применять искусственный интеллект для учебы и изучают правовые аспекты использования интернета.

Пилотный проект стартовал в Московской области 1 сентября 2026 года. Он охватил 215 школ — около 55 тыс. учеников с 1-го по 11-й класс. Программа внеурочных занятий состоит из семи тематических блоков, адаптированных для разных возрастов.

К разработке и оценке программы привлекли экспертов ведущих университетов, ИТ-специалистов, педагогов, команду Сбера и рабочую группу Минпросвещения России. При поддержке губернатора Андрея Воробьева Подмосковье стало первым регионом, включившим «Киберурок» в школьную программу. Мытищи входят в число активных участников проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.