Школы Коломны и Озер завершают подготовку к новому учебному году

Школы городского округа Коломна завершают подготовку к новому учебному году. Во всех образовательных учреждениях за лето проведены необходимые текущие ремонты, чтобы 1 сентября дети и педагоги вернулись в обновленные классы, рекреации и общие помещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в Радужненской средней школе к новому учебному году обновили несколько учебных кабинетов, заменив в них напольное покрытие и мебель, а также освежили интерьеры покраской стен и полов в коридорах. В пищеблоке заменена вентиляционная система. Установлены новые современные откатные ворота, обеспечивающие удобство въезда школьного автобуса. Вскоре планируется замена крышек люков.

Ремонтные работы начались сразу после завершения летней лагерной смены 10 июля и закончатся к 25 августа. Остается не так много: уложить напольное покрытие в спортзале и провести покос травы на прилегающей территории.

«Все делается для того, чтобы детям было уютно, комфортно и безопасно находиться в образовательном учреждении», — отметил директор школы Евгений Аникин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.