Школы Каширы готовы к 1 сентября

В этом учебном году она примет 960 обучающихся. Это больше на 363 человека: здесь будет учиться часть школьников из школы № 1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова, здание которой начинают капитально ремонтировать. Добираться им самим сюда не придется — их будет привозить и отвозить школьный автобус. Родители, кстати, на этот счет абсолютно спокойны — они всё знают и уверены, что их дети в надежных руках. Тем более, в школе № 2 учились школьники из школы № 9, где два года назад также шел капремонт.

Глава округа обсудил с педагогами и вопрос открытия в этом году профильного предпрофессионального класса айти-направленности.

«С педагогами обсудили открытие нового айти-класса. Сегодня это направление — одно из самых популярных и перспективных.Айти — это профессии будущего, это возможность для наших ребят быть востребованными и успешными. Но главное — чтобы за теорией стояла практика. Поэтому мы планируем наладить сотрудничество с ведущими предприятиями округа: „Черкизово-Кашира“, нашей Особой экономической зоной, „Пром Продуктом“. Хочу, чтобы школьники своими глазами видели, как цифровые технологии меняют производство и нашу жизнь», — поделился Роман Александрович.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.