Школы и детские сады городского округа Истра украшают к новогодним праздникам

В школах и дошкольных учреждениях городского округа Истра во всю идет украшение к Новому году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школы и детские сады украшают к новогодним праздникам. В преддверии Нового года в образовательных учреждениях городского округа Истра происходит преображение. Благодаря совместному творчеству воспитателей, родителей и детей дошкольные отделения и классы школ погружаются в праздничную атмосферу.

Так, на днях приятные предпраздничные приготовления проходили в дошкольном отделении образовательного комплекса «Школа имени М. Ю. Лермонтова».

Известно, что подготовка к встрече новогоднего праздника — дело приятное, интересное и хлопотное. Педагоги с радостью пригласили родителей принять участие в оформлении групп, а также в выставке семейного творчества.

Родители очень активно, с большим желанием, помогали создавать в группах атмосферу волшебства и сказки.

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