сегодня в 15:31

Школы Химок запустят обмены и совместные проекты с китайскими партнерами

Администрация Химок и департамент образования Нанкина 23 ноября подписали меморандум о сотрудничестве на пять лет. Документ предусматривает стажировки педагогов, школьные обмены и совместные научные проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Меморандум подписали во время официального визита делегации Химок в Нанкин — город в китайской провинции Цзянсу. Делегацию возглавила глава городского округа Инна Федотова.

«Учителя и директора школ смогут обмениваться лучшими методиками преподавания точных и технических наук, проходить стажировки и вместе с коллегами из Нанкина разрабатывать современные образовательные программы», — подчеркнула Инна Федотова.

Школы Химок «Триумф», «Лидер», Тридцать первая школа и школа № 30 заключили прямые договоры с учебными заведениями провинции Цзянсу. Соглашения позволят наладить взаимодействие между школами и ускорить внедрение лучших образовательных практик.

Для учеников запланированы школьные обмены и совместные научные проекты. Старшеклассники Химок и Нанкина будут участвовать в олимпиадах различного уровня. Сотрудничество направлено на развитие академических навыков и межкультурного общения.

Химкинская делегация также передала китайским коллегам объединенную экспозицию из 240 картин международного конкурса детских рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце».

По словам главы округа, качественное образование сочетает уважение к отечественным традициям и открытость передовому мировому опыту. Партнерство с Нанкином призвано расширить научные и творческие возможности педагогов и учеников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.