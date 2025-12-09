Школу № 5 в Сергиево-Посадском округе капитально отремонтируют

Хотьковская школа № 5, расположенная на Горбуновке, вошла в программу масштабного обновления системы образования Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Образование Подмосковья». Капитальный ремонт в здании 1964 года постройки уже начался, работы ведутся Сергиево-Посадской строительной компанией «Капстрой Групп», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«14 ноября подрядчик вышел на площадку, приступил к демонтажным работам, ведет проектные работы. Сейчас на площадке 30 рабочих — достаточное количество, чтобы выполнить демонтажные работы. Далее мы запланируем, где будут кабинеты и приступим к тому, чтобы возводить новые стены, прокладывать полы и новые инженерные сети», — сказала Наталья Боброва, руководитель проекта ГКУ МО дирекции заказчика капитального строительства.

До начала ремонта здесь обучались 350 детей, которые на время работ распределены в близлежащие образовательные учреждения. Ход ремонтных работ контролируется администрацией Сергиево-Посадского округа.

«Мы, конечно, хотели бы скорее увидеть на картинке уже сами внутренние помещения, какими они будут. Согласовать это с главой, Советом депутатов. Очень надеемся, что нас не подведут строители и дети 1 сентября будут здесь, в школе», — рассказала Ольга Дударева, заместитель главы Сергиево-Посадского округа, первый заместитель секретаря Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее в округе по губернаторской программе были капитально отремонтированы школы № 4, 11 и 14 в Сергиевом Посаде и № 8 в Пересвете.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.