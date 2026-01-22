Школу на 500 мест построили в Подольске

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО «Специализированный застройщик „Квартал-инвестстрой“ разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию.

Общеобразовательная школа полностью соответствует всем современным нормам и требованиям.

Общая площадь здания — 12 320,9 кв. метров. В школе разместятся 20 учебных классов для начальной, основной и старшей школы. Также в проекте предусмотрен обеденный зал на 250 мест с пищеблоком, лаборантские, библиотека, 2 универсальных спортивных зала. Актовый зал на 200 мест предназначен для проведения учебно-познавательных, торжественных и праздничных мероприятий с показом мультимедийных программ, концертных постановок.

На территории школы размещены игровые и спортивные площадки с искусственным покрытием и газоном. Здесь для учащихся предусмотрено: футбольное поле с беговыми дорожками, яма для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадка, тренажеры.

Застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.