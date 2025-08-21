Школу на 1 100 мест ввели в эксплуатацию в ЖК «Мытищи Парк»

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1100 мест в ЖК «Мытищи Парк». Новое образовательное учреждение примет учеников уже 1 сентября и станет важной частью социальной инфраструктуры района. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В здании школы общей площадью более 12 тыс. кв. метров предусмотрены универсальные учебные кабинеты для учеников начальной школы и специализированные профильные помещения для школьников постарше: кабинеты физики, химии, биологии, информатики, а также классы для уроков по изобразительному искусству и черчению. В специальных мастерских учащиеся смогут осваивать дерево- и металлообработку, работу с тканями и кожей на уроках труда, а для учениц оборудован кабинет кулинарии, оснащенный всей необходимой кухонной техникой.

Кроме того, в школе есть кабинеты музыки, психолого-социальной помощи, а также помещения для групп продленного дня.

Помимо профильных классов для уроков, в школе расположен двусветный актовый зал в форме амфитеатра площадью более 303 кв. м для проведения общешкольных мероприятий и творческих выступлений.

Дополнительным образованием можно заняться в просторном двусветном помещении многофункционального библиотечного центра. Занятия физической культурой будут проводиться в двух спортивных залах примерной площадью 288 и 540 кв. м соответственно. Помимо этого, в школе предусмотрено несколько рекреационных зон для отдыха между занятиями.

Школа оборудована пищеблоком полного цикла для обеспечения школьников полноценным горячим питанием. Два обеденных зала предназначены для учеников разных возрастных групп. В столовой на 200 посадочных мест комфортно разместятся ученики младшей школы, а для средней и старшей школы предусмотрена столовая на 350 мест.

На благоустроенной и озелененной территории школы высадили газоны, а также кустарники и деревья. Для занятий спортом на улице оборудованы футбольное поле с круговой беговой дорожкой, баскетбольная и волейбольная площадки, воркаут-комплекс, полоса препятствий и лабиринт. Для младших школьников установлены современные игровые комплексы. Возле центрального входа предусмотрена велопарковка на 14 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.